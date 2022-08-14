Трошечкин: отставка Юрана — шок. Ребята в «Химках» уже привыкли к нестабильности
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Бывший полузащитник «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды. 53-летний специалист был уволен 9 августа.
«Отставка Юрана — шок. Наверное, как и у всех. Конечно, было неожиданно. Все сегодня видели причины. Появление Садыгова на поле? Без комментариев. Договорные матчи? Я исключаю такое. Я даже не хочу рассуждать на эту тему, потому что это грязь.
С Черевченко был результат. Почему вернули, тоже непонятно. Вернули — убрали. Наверное, это нормальная ситуация. Ребята в «Химках» уже привыкли к такой нестабильности», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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