Писарев: Лантратов сам пошёл в штрафную «Ахмата». «Химки» хотят играть в атакующий футбол

Главный тренер «Химок» Николай Писарев объяснил причину ухода вратаря Ильи Лантратова в чужую штрафную площадь в матче с «Ахматом» при счёте 1:2 в пользу соперника. Это позволило грозненской команде убежать в контратаку и забить третий мяч.
«Современный футбол — это баланс обороны и атаки, высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль и доминирование. «Химки» хотят играть в этот атакующий футбол, но на это нужно время и от болельщиков, и от руководства. Надо поработать.
Лантратов подключился в первый момент и мог забить, во втором уже всё — оставалось только компенсированное время. 1:2 или 1:3… Мы попробовали сделать 2:2. Вы же сами хотите видеть атакующий футбол. Мы пошли в атаку, но нарвались на третий гол. Первый раз Лантратов сам принял решение пойти в штрафную, получилось. Во второй раз уже все кричали: «Илья, вперёд», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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