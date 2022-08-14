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Николай Писарев: не считаю себя стеснительным тренером. Никогда им не был

Николай Писарев: не считаю себя стеснительным тренером. Никогда им не был
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Главный тренер подмосковных «Химок Николай Писарев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом», в котором его команда проиграла 3:1, высказался по поводу того, что его поведение во время матча называют стеснительным.

«Что вы имеете в виду под тем, что я стеснительно себя веду? Молча? Я громко на весь стадион подсказывал, и, учитывая такое большое число болельщиков, всё слышно. Клише «стеснительный тренер», «тренер-мотиватор» вы вешаете. Вы начинаете говорить, что так видите. Я не считаю себя стеснительным тренером, и им никогда не был. Сегодня был слышан подсказ из-за того, что было много зрителей, я этим пользовался. Когда будет в Химках аншлаг, подсказывай, не подсказывай — ничего не услышат», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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