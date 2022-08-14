Гендиректор «Химок» прокомментировал поражение от «Ахмата»

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов высказался о поражении команды от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Первый тайм мы немного провалили. С чем связано — не знаю. Будем разбираться. Второй тайм сыграли очень хорошо. Могли сравнять, возможно, даже победить. Шли вперёд. Второй тайм мне понравился.



Сказалась ли отставка Юрана? Без комментариев», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» провели первый матч под руководством Николая Писарева. Всего в пяти встречах подмосковная команда набрала семь очков и идёт на девятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре «Химки» сыграют дома с «Локомотивом».

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