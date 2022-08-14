Гендиректор «Химок» рассказал о целях команды на текущий сезон

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал, что целью команды на нынешний сезон является избежание стыковых матчей и место выше восьмого в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Хотелось бы в этом сезоне выступить лучше, чем в том, чтобы не попасть в стыковые матчи — это раз. Второе — в позапрошлом году мы заняли восьмое место. Сейчас хочется повыше. Для всей команды цель поставлена, не только для Писарева. Для Юрана это цель была, для всех нас», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В пяти встречах чемпионата России подмосковная команда набрала семь очков и идёт на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» сыграют дома с «Локомотивом».
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик:
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