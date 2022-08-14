Главный тренер «Химок» Писарев объяснил замены Никитина и Кухарчука в матче с «Ахматом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом», в котором его команда проиграла со счётом 3:1, прокомментировал замены, сделанные по ходу игры.
«У Никитина мышечная проблема, поэтому мы выпустили двух центральных защитников. Кухарчук давно не играл, ему 45 минут нормально. Мы видоизменили почти всю оборону, и во втором тайме нам это помогло. Поменяли схему на 4-4-2, стали играть в два центральных защитника, и мне это понравилось. Доволен, что удалось посмотреть на центральных защитников и поменять схему», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, встреча «Ахмата» с «Химками» завершилась победой грозненской команды со счётом 3:1. В следующем туре «Ахмат» встретится с московским ЦСКА, а «Химки сыграют против «Локомотива».
- 14 августа 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:33
-
16:17