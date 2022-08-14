Главный тренер «Химок» Писарев объяснил замены Никитина и Кухарчука в матче с «Ахматом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом», в котором его команда проиграла со счётом 3:1, прокомментировал замены, сделанные по ходу игры.



«У Никитина мышечная проблема, поэтому мы выпустили двух центральных защитников. Кухарчук давно не играл, ему 45 минут нормально. Мы видоизменили почти всю оборону, и во втором тайме нам это помогло. Поменяли схему на 4-4-2, стали играть в два центральных защитника, и мне это понравилось. Доволен, что удалось посмотреть на центральных защитников и поменять схему», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, встреча «Ахмата» с «Химками» завершилась победой грозненской команды со счётом 3:1. В следующем туре «Ахмат» встретится с московским ЦСКА, а «Химки сыграют против «Локомотива».