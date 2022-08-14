Писарев: спасибо руководству «Химок», что отгородили команду от разговоров о Юране

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом», в котором его команда проиграла со счётом 3:1, прокомментировал своё недавнее назначение на должность после отставки Сергея Юрана.

«Никаких разговоров про отставку Юрана не было. Спасибо руководству «Химок», что отгородили команду, тренерский штаб от этих разговоров. Считаю, что мы нормально готовились к матчу, и понятно, что любая отставка это стресс, турбулентность. Надеюсь, что нам удалось это нивелировать.



В игре с «Локо» будем отталкиваться от сегодняшнего проведённого матча. Сейчас надо посмотреть ошибки не по горячим следам и сделать работу над ошибками. Вопрос схемы, состава будет определяться по ходу этой недели», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.