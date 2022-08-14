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«Вест Хэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче второго тура АПЛ

«Вест Хэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче второго тура АПЛ
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Сити Граунд» состоялся матч второго тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Единственный гол встречи в конце первого тайма забил нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи. Также в матче судьи дважды отменили голы «Вест Хэма» после просмотра повторов системой VAR – сначала на 44-й арбитры не стали засчитывать гол вингера «Вест Хэма» Мохамеда Саида Бенрахма, а на 55-й минуте отменили гол форварда хозяев Бреннана Джонсона. Также на 65-й минуте «молотки» не реализовали 11-метровый удар – с «точки» промахнулся Деклан Райс. До конца времени команды голов больше не забили, поэтому встреча завершилась победой «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет на выезде против «Эвертона», а «Вест Хэм» дома примет «Брайтон».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Авонийи – 45+2'
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