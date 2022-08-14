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Гендиректор «Химок» объяснил, почему Лихачёв вошёл в штаб Писарева

Гендиректор «Химок» объяснил, почему Лихачёв вошёл в штаб Писарева
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Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов высказался после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом», в котором его команда проиграла со счётом 3:1.

«Я считаю, что у нас очень хорошая команда. Поэтому мы должны играть теми, кто у нас есть. Николай Николаевич их всех знает — они были в молодёжной сборной и в первую были кандидатами, поэтому у него проблем с этим нет.

Лихачёв — просьба Писарева. Это штаб Николая Николаевича. У каждого тренера есть право кого-то взять помощником. Ему комфортно, он и думает, что поможет. Смущало ли совмещение со сборной? А что у нас сейчас со сборной происходит? Пункты есть в контракте. Всё нормально», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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