Терюшков: у «Химок» не было команды с «Ахматом», как при Юране. Будем делать выводы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение команды от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У нас сегодня было 11 профессионалов на поле, но не было команды, которую мы привыкли видеть при Сергее Николаевиче. Забили гол за счёт личного мастерства трёх игроков — это уже прекрасно. Поэтому будем смотреть дальше за игрой и работой тренерского штаба, и будем делать соответствующие выводы.



Мы — амбициозная команда. Наша задача была и по подбору специалистов быть в восьмёрке. Безусловно, от этой задачи мы ни в коем случае отказываться не будем. Если кто-то не понимает этих целей, то мы будем для себя принимать решения», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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