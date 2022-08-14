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Терюшков: карт-бланш у Писарева — ближайшие матчи. Проигрывать не в наших принципах

Терюшков: карт-бланш у Писарева — ближайшие матчи. Проигрывать не в наших принципах
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о дебюте Николая Писарева на посту главного тренера подмосковной команды. Он состоялся в матче с «Ахматом» (1:3) в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Да, у Николая Николаевича получился не лучший дебют. Будем смотреть за игрой с «Локомотивом», «Сочи». Понимаем, что это будут ответственные игры. Также выезд в «Оренбург». После этого будет решение — удалось или не удалось.

Карт-бланш Писарева — это ближайшие матчи? Безусловно. Если мы будем проигрывать, не будет видно структуры игры, боевитого коллектива, то не в наших принципах проигрывать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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