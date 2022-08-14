«Спартак» — «Сочи»: Георгий Джикия вернулся в стартовый состав хозяев

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграет с «Сочи». Стартовый свисток Виталий Мешкова прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.
Запасные: Максимов, Шитов, Чернов, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Пруцев, Шитов, Николсон.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Миладинович, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Батырев, Барсов, Жоазиньо.
Обслужит матч судейская бригада во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Помогать ему будут Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).
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