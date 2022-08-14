Полузащитник «Химок» Кухарчук рассказал, как Сергей Юран попрощался с командой

Футболист подмосковных «Химок» Илья Кухарчук вспомнил, как главный тренер Сергей Юран прощался с командой.

«Об отставке Юрана узнал от разных людей в течение пяти минут. Пришло около 10 сообщений, и началась вся эта буча. Сам Сергей Николаевич сказал спасибо за работу, что был хороший отрезок. Это действительно так. «Химки» сохранили прописку в РПЛ, мы хорошо стартовали, я считаю. Сергей Николаевич выразил слова благодарности футболистам, и это взаимно. Я с Сергеем Николаевичем в отличных отношениях», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Об уходе 53-летнего Юрана было объявлено 9 августа. На этой должности его сменил Николай Писарев.

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