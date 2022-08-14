«Ростов» обыграл «Пари НН» в матче с семью голами и сравнялся по очкам с «Зенитом»

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде местная одноимённая команда играла с «Ростовом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти. Хозяева сравняли счёт через пять минут: свой 11-метровый удар реализовал Николай Калинский. Под конец первого тайма Даниил Уткин записал на себя очередной гол со штрафного удара, выведя «Ростов» вперёд. На 57-й Полоз оформил дубль и довёл счёт до 3:1 в пользу своей команды, однако Милсон с паса Калинского спустя несколько минут отыграл один мяч. Мгновенно Данил Глебов забил четвёртый мяч «Ростова», а точку в матче на 82-й минуте поставил Тимур Сулейманов — 4:3 в пользу «Ростова».
«Ростов» набрал 11 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с лидирующим «Зенитом». «Нижний Новгород» с двумя очками идёт на 14-й строчке.
- 14 августа 2022
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