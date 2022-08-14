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«Нижний Новгород» — «Ростов» 3:4, результат матча 5-го тура РПЛ 14 августа 2022 года

«Ростов» обыграл «Пари НН» в матче с семью голами и сравнялся по очкам с «Зенитом»
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде местная одноимённая команда играла с «Ростовом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти. Хозяева сравняли счёт через пять минут: свой 11-метровый удар реализовал Николай Калинский. Под конец первого тайма Даниил Уткин записал на себя очередной гол со штрафного удара, выведя «Ростов» вперёд. На 57-й Полоз оформил дубль и довёл счёт до 3:1 в пользу своей команды, однако Милсон с паса Калинского спустя несколько минут отыграл один мяч. Мгновенно Данил Глебов забил четвёртый мяч «Ростова», а точку в матче на 82-й минуте поставил Тимур Сулейманов — 4:3 в пользу «Ростова».

«Ростов» набрал 11 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с лидирующим «Зенитом». «Нижний Новгород» с двумя очками идёт на 14-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Полоз – 15' (пен)   1:1 Калинский – 20' (пен)   1:2 Уткин – 39'   1:3 Полоз – 57'   2:3 Милсон – 66'   2:4 Глебов – 67'   3:4 Сулейманов – 82'
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