Писарев давал наставление Садыгову, Швеца поздравляли с пополнением. Фото победы «Ахмата»

Сегодня, 14 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.



На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин. На 43-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Антон Швец. Во втором тайме «Химки» смогли сократить отставание в счёте. На 60-й минуте отличился полузащитник Александр Ломовицкий. Но спасти матч «Химкам» не удалось. В компенсированное время финальную точку поставил полузащитник Артём Тимофеев.



Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев высказался о поражении команды от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эта игра стала для 53-летнего специалиста дебютной у руля команды.



«Первый тайм у нас не удался. Конечно, получили очень обидный второй гол со стандарта. Во втором нам удалось перестроиться, в конце мы вообще поменяли схему и перешли на игру с двумя центральными защитниками. Нам удавалось оказывать давление, были шансы спасти игру. В итоге пошли ва-банк и пропустили гол. Есть от чего оттолкнуться, есть позитив», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.