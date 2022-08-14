«Тоттенхэм» сравнял счёт в матче с «Челси», что привело к бурной реакции на поле

Сегодня, 14 августа, проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сначала на своей половине поля игрок «Тоттенхэма» отобрал мяч у Хаверца, последовала атака, во время которой полузащитник синих Жоржиньо сыграл рукой в своей штрафной, но главный арбитр Энтони Тейлор не зафиксировал фол, после чего Пьер-Эмиль Хёйберг пробил по воротам из-за пределов ворот, точным ударом отправив мяч в притирку со штангой – 1:1



Сразу после гола последовала бурная эмоциональная реакция главных тренеров команд. Сначала Антонио Конте экспрессивно отпраздновал забитый гол своих подопечных, после чего на него начал кричать тренер синих Томас Тухель, что привело к взаимным претензиям. По мнению главного тренера «Челси», в моменте с Хаверцом игрок «Тоттенхэма» сыграл в ногу игроку, а не в мяч. Арбитры проверять момент не стали и засчитали гол.