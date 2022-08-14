«Челси» вышел вперёд в матче с «Тоттенхэмом»
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Сегодня, 14 августа, проходит матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 77-й минуте игроки «Челси» отобрали мяч на половине поля «Тоттенхэма» без нарушений, Калиду Кулибали отдал пас на Рахима Стерлинга, после чего тот вывел Риса Джеймса один на один с вратарём. Английский крайний защитник момент реализовал и вывел свою команду вперёд – 2:1.
Напомним, в первом туре чемпионата «Челси» обыграл на выезде ливерпульский «Эвертон» (1:0), а «Тоттенхэм» был сильнее «Саутгемптона», переиграв команду со счётом 4:1.
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