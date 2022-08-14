Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыбус оценил старт сезона «Спартака» при Абаскале

Рыбус оценил старт сезона «Спартака» при Абаскале
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус считает, что команда хорошо начала сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Хороший старт. Команда играет в красивый футбол, много голов забиваем. Надо продолжать в том же духе. Настрой есть. Сегодня нас ждёт непростая игра, хороший соперник. Будет тяжелее, чем с «Оренбургом» или «Уралом». Надеюсь, что ребята сегодня выиграют», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022