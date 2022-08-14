Рыбус оценил старт сезона «Спартака» при Абаскале
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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус считает, что команда хорошо начала сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Хороший старт. Команда играет в красивый футбол, много голов забиваем. Надо продолжать в том же духе. Настрой есть. Сегодня нас ждёт непростая игра, хороший соперник. Будет тяжелее, чем с «Оренбургом» или «Уралом». Надеюсь, что ребята сегодня выиграют», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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