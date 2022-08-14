Мелкадзе упустил выход 1 на 1 с Селиховым, подумав, что находится в офсайде

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играет с «Сочи». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме нападающий гостей Георгий Мелкадзе упустил возможность выйти 1 на 1 с вратарём «Спартака» Александром Селиховым, подумав, что находится в офсайде. Однако это суждение было ошибочным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, что 25-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Нападающий перешёл в «Сочи» в зимнюю паузу сезона-2021/2022.