«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси», дважды уступая по ходу встречи

Сегодня, 14 августа, проходил матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 19-й минуте гол забил защитник «Челси» Калиду Кулибали с передачи Марка Кукурельи. На 68-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счёт. На 77-й минуте Рис Джеймс снова вывел синих вперёд, но на последних секундах встречи Гарри Кейн сравнивает счёт с передачи Ивана Перишича и устанавливает итоговый результат встречи – 2:2.



После проведённых туров у обеих команд в активе по четыре набранных очка. В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Тоттенхэм» дома примет «Вулверхэмптон».