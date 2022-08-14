Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси», дважды уступая по ходу встречи

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси», дважды уступая по ходу встречи
Комментарии

Сегодня, 14 августа, проходил матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте гол забил защитник «Челси» Калиду Кулибали с передачи Марка Кукурельи. На 68-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счёт. На 77-й минуте Рис Джеймс снова вывел синих вперёд, но на последних секундах встречи Гарри Кейн сравнивает счёт с передачи Ивана Перишича и устанавливает итоговый результат встречи – 2:2.

После проведённых туров у обеих команд в активе по четыре набранных очка. В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Тоттенхэм» дома примет «Вулверхэмптон».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Кулибали – 19'   1:1 Хёйбьерг – 68'   2:1 Джеймс – 77'   2:2 Кейн – 90+6'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022