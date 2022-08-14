Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джовани Ло Чельсо перешёл в «Вильярреал»

Джовани Ло Чельсо перешёл в «Вильярреал»
Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо перешёл в «Вильярреал» на правах аренды. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как уточняет инсайдер, в контракте между «Тоттенхэмом» и «Вильярреалом» не предусмотрена опция выкупа. Ранее источники сообщали, что лондонский клуб в январе может отозвать аргентинского полузащитника, если на него найдётся покупатель.

Прошлый сезон Ло Чельсо провёл также в аренде в «Вильярреале», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю». В минувшем сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»

Новость по теме
«Вильярреал» договорился с «Тоттенхэмом» о подписании Ло Чельсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022