Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо перешёл в «Вильярреал» на правах аренды. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.



Как уточняет инсайдер, в контракте между «Тоттенхэмом» и «Вильярреалом» не предусмотрена опция выкупа. Ранее источники сообщали, что лондонский клуб в январе может отозвать аргентинского полузащитника, если на него найдётся покупатель.



Прошлый сезон Ло Чельсо провёл также в аренде в «Вильярреале», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю». В минувшем сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

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