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Главный тренер «Челси» Тухель высказался о конфликте с Конте после матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Тухель высказался о конфликте с Конте после матча с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал конфликт с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте после завершения встречи между командами.

«Я думал, во время рукопожатия надо смотреть друг другу в глаза, но у него было иное мнение на этот счёт. Во всём этом не было необходимости, но так можно сказать о многом», – сказал Тухель в интервью канала Sky Sports.

Конфликт произошёл сразу после финального свистка матча между «Челси» и «Тоттенхэмом», когда оба тренера команд пожали друг другу руки. В сам момент рукопожатия Тухель начал высказывать Конте претензии, что переросло в стычку между наставниками. Арбитр матча Энтони Тейлор дал обоим тренерам по красной карточке. Ранее по ходу встречи у Тухеля уже возникал конфликт с Конте, что едва не переросло в драку.

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