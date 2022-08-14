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«Спартак» — «Сочи»: Зиньковский забил дебютный мяч за красно-белых на 71-й минуте

«Спартак» — «Сочи»: Зиньковский забил дебютный мяч за красно-белых на 71-й минуте
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играет с «Сочи». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак».

Обслуживает матч судейская бригада во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Помогают ему Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).

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