«Спартак» стал единоличным лидером РПЛ впервые с сезона-2020/2021

Сегодня, 14 августа, «Спартак» на своём поле разгромил «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда Гильермо Абаскаля набрала 13 очков и вышла в единоличные лидеры чемпионата, опередив ЦСКА (10), «Ростов» и «Зенит» (по 11).

Такое с московским клубом случилось впервые с 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021, когда команда Доменико Тедеско (27) опережала ЦСКА (25) и «Зенит» (24).

Напомним, как развивались события в матче «Спартак» — «Сочи»: на 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.