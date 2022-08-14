«Спартак» стал единоличным лидером РПЛ впервые с сезона-2020/2021
Поделиться
Сегодня, 14 августа, «Спартак» на своём поле разгромил «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда Гильермо Абаскаля набрала 13 очков и вышла в единоличные лидеры чемпионата, опередив ЦСКА (10), «Ростов» и «Зенит» (по 11).
Такое с московским клубом случилось впервые с 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021, когда команда Доменико Тедеско (27) опережала ЦСКА (25) и «Зенит» (24).
Напомним, как развивались события в матче «Спартак» — «Сочи»: на 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:34
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:16
Партнерский контент