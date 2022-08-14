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«Спартак» стал единоличным лидером РПЛ впервые с сезона-2020/2021

«Спартак» стал единоличным лидером РПЛ впервые с сезона-2020/2021
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Сегодня, 14 августа, «Спартак» на своём поле разгромил «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда Гильермо Абаскаля набрала 13 очков и вышла в единоличные лидеры чемпионата, опередив ЦСКА (10), «Ростов» и «Зенит» (по 11).

Такое с московским клубом случилось впервые с 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021, когда команда Доменико Тедеско (27) опережала ЦСКА (25) и «Зенит» (24).

Напомним, как развивались события в матче «Спартак» — «Сочи»: на 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.

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