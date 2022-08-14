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Главный тренер «Челси» Тухель прокомментировал исход встречи с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Тухель прокомментировал исход встречи с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал исход встречи против «Тоттенхэма», в котором его подопечные сыграли вничью со счётом 2:2.

«Нельзя было засчитывать оба гола. Только одна команда заслуживала победы, и это были мы. Я не знаю, сколько тактических фолов сегодня совершили Хёйбьерг и Бентанкур. С каких пор во время футбольного матча разрешено дергать игрока за волосы? Они делали это, и им ничего за это не было, абсолютно немыслимая ситуация», – сказал Тухель в интервью Sky Sports.

После проведённых туров у обеих команд в активе по четыре набранных очка. В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Тоттенхэм» дома примет «Вулверхэмптон».

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