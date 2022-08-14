Промес забил 6 голов в 5 матчах РПЛ — столько же, сколько за 22 игры прошлого сезона лиги

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0). 30-летний футболист забил шестой матч в пяти матчах чемпионата России, повторив свой бомбардирский рекорд прошлого сезона лиги. Тогда нидерландец отличился шесть раз в 22 матчах РПЛ.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После этого Квинси выступал за «Севилью» и «Аякс», а в феврале 2021-го вернулся в московскую команду. Всего за «Спартак» Промес в 182 матчах забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Напомним, благодаря победе «Спартак» вышел не единоличное первое место в турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Динамо».
- 14 августа 2022
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