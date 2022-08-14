Хабиб Нурмагомедов: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» в РПЛ

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов считает, что московский «Спартак» окажет «Зениту» борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Такое мнение спортсмен выразил после разгромной победы красно-белых над «Сочи» (3:0) в 5-м туре.

«Очень хорошо сыграли. «Спартак» будет бороться с «Зенитом» в РПЛ. Очень хорошо игра идёт», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.