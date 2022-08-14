Хабиб Нурмагомедов: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» в РПЛ
Поделиться
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов считает, что московский «Спартак» окажет «Зениту» борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Такое мнение спортсмен выразил после разгромной победы красно-белых над «Сочи» (3:0) в 5-м туре.
«Очень хорошо сыграли. «Спартак» будет бороться с «Зенитом» в РПЛ. Очень хорошо игра идёт», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:34
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16
Партнерский контент