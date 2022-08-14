Точилин — о поражении «Сочи»: «Спартак» сейчас в таком состоянии, что ошибки не прощают
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий по итогам матча пятого тура чемпионата России с москов«Ахматом».
«Первый тайм был с переменным успехом, владели инициативой поровну, были моменты. Во втором тайме совершили ошибки в безобидных ситуациях. А «Спартак» сейчас в таком состоянии, что они такие ошибки не прощают.
В первом тайме не было видно разницы в классе. Во втором тайме сильно просели в функионалке. Отсюда идут ошибки. У московских клубов составы сильные, поэтому они за это наказывают», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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