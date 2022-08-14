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Хабиб Нурмагомедов: Абаскаля хейтили, потому что он ноунейм? А кто у нас нейм?

Хабиб Нурмагомедов: Абаскаля хейтили, потому что он ноунейм? А кто у нас нейм?
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Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о критике главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля хейтили, потому что он ноунейм? А кто у нас нейм? Кроме Романцева никого не помню. Каррера? Ах, да, помню», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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