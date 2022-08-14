Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, не хочет ли приобрести «Спартак»
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Российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов не планирует приобретать московский «Спартак».
«Как конкурировать с «Зенитом»? Как конкурировать с людьми, у которых нет денег? «Зенит» хорошо играет.
Не хочу ли купить «Спартак»? Нет, таких мыслей не было. Я просто прихожу и болею, но не хотел бы. Надо же с реальностью контактировать», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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