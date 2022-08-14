Точилин рассказал, что Цаллагов получил травму в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин объяснил причину замены Ибрагима Цаллагова в матче со «Спартаком» (0:3) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Хавбек покинул поле на 36-й минуте.

«С Цаллаговым никакой перепалки не было. Это касалось тактических перестроений. Замена вызвана травмой. Надеемся, что она не окажется серьёзной. Для нас это ключевой футболист», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.