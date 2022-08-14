Тренер «Сочи» Точилин: не готов по горячим следам оценивать игру Мелкадзе со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отказался комментировать игру нападающего команды Георгия Мелкадзе в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:1).

«Игру Мелкадзе по горячим следам оценивать не готов», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.



«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.