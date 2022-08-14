Абаскаль: не считаю, что у «Спартака» больше шансов на победу, чем у «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы его команды в матче с «Сочи», завершившимся со счётом 3:0, поделился ожиданиями от матча следующего тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные встретятся с «Динамо».

«Весь наш штаб был на матче «Динамо» против «Краснодара». Мы думаем о сопернике следующего тура. «Краснодар» очень силён и тактически, и физически. Остановить их не так просто. Каждый матч разный, если потерять концентрацию, то можно всё потерять. Я не считаю, что у нас больше шансов на победу, чем у «Динамо»», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны.