Абаскаль оценил игру Зиньковского. Футболист забил дебютный гол за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об индивидуальных выступлениях футболистов своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).
«Игнатов полностью отдал себя этой игре, он провёл хороший матч. Замена не связана с травмой, просто решили освежить команду.
Зиньковского выпустили, чтобы добавить свежести. Нам нужен был игрок, который сможет сыграть на всех позициях в атаке, ему нужно было грамотно читать перемещения Зобнина, Квинси, чтобы находить зоны. А также он должен был помогать обороне. Он хорошо поработал, провёл отличный матч», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.
- 14 августа 2022
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:04
-
22:58
-
22:58
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:51