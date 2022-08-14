Абаскаль оценил игру Зиньковского. Футболист забил дебютный гол за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об индивидуальных выступлениях футболистов своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).

«Игнатов полностью отдал себя этой игре, он провёл хороший матч. Замена не связана с травмой, просто решили освежить команду.



Зиньковского выпустили, чтобы добавить свежести. Нам нужен был игрок, который сможет сыграть на всех позициях в атаке, ему нужно было грамотно читать перемещения Зобнина, Квинси, чтобы находить зоны. А также он должен был помогать обороне. Он хорошо поработал, провёл отличный матч», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.