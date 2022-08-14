Абаскаль предположил, почему «Спартак» единолично возглавляет таблицу РПЛ после 5 туров

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что кропотливая работа помогла команде единолично возглавить турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам 5-го тура.

«Трудно ответить на вопрос, почему мы лидируем. Я верю в кропотливую работу. На поле выходят футболисты, это их заслуга. Они воплощают наши идеи. Их менталитет победителя даёт результат», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ играл с «Сочи». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.