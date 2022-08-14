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Кристиан Нобоа назвал ключевой момент матча со «Спартаком»

Кристиан Нобоа назвал ключевой момент матча со «Спартаком»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал игру с московским «Спартаком», в которой его команда потерпела поражение со счётом 3:0.

«В этой игре решила одна ошибка в моменте с первым голом. Неудачный пас, ошибка, и всё. После этого «Спартак» начал больше бегать и прессинговать. Первый гол дал толчок? Да. Они очень хорошо играли на контратаке», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. «Сочи» остаётся на 5-м месте турнирной таблицы. У команды в активе девять набранных очков после пяти сыгранных туров. В следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало — в 20:00 мск.

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