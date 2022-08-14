Александр Селихов высказался о разгромной победе «Спартака» над «Сочи»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победный матч команды с «Сочи» (3:0) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«3:0 — хороший результат. Положительный старт. Выходим побеждать на каждую игру, команда молодая, с амбициями — голодны до побед. Удача сегодня нам сопутствовала. Мы команда, единое целое. Заслуга тренера, всех игроков. Тренер выстроил всё для нашего развития, мы выходим выигрывать. У нас будет разбор «Динамо», сложим мнение. Можно сказать, что вернули «Сочи» должок за 0:3, — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.