Нобоа предположил, какое место займёт «Сочи» по итогам сезона

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после игры со «Спартаком» (0:3) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) считает, что его команда будет бороться за места в середине таблицы.

«Спартак» играет хорошо — они в каждом моменте забивают. Это очень важно для каждой команды. У нас в том году было что-то похожее. Сейчас у нас проблемы впереди. Сейчас тяжёлая ситуация. Я думаю, можем претендовать на места в середине таблицы — не больше. «Спартак», «Зенит», ЦСКА могут бороться между собой», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции. В следующем туре сочинцы в гостях сыграют с «Ростовом».