Квинси Промес похвалил Гильермо Абаскаля после игры с «Сочи»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
«Что изменил Абаскаль? У него отличный коннект с командой, четыре победы подряд. Дальше у нас тяжёлая игра с «Динамо». Первый тайм был непростым, надо быть честным. Нам ещё есть что улучшать. О «Зените» пока не думаем, только «Динамо».
Мы провели отличную работу с Абаскалем, очень тяжело работаем на неделе. Мы очень быстро поняли его требования. Респект ему. Он говорит на многих языках, отличная коммуникация», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После этого Квинси выступал за «Севилью» и «Аякс», а в феврале 2021-го вернулся в московскую команду. Всего за «Спартак» Промес в 182 матчах забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
- 14 августа 2022
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