Антон Зиньковский ответил на вопрос, доволен ли игровым временем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский после игры с «Сочи», который завершился победой московского клуба со счётом 3:0, высказался о получаемом игровом времени в команде.
«Доволен ли своим стартом в «Спартаке»? Из того, сколько у меня было игрового времени и моментов… Мог и в прошлом туре забить. В каждом матче всегда были какие-то моменты, удары или передачи. Можно сказать, что доволен.
Доволен ли минутами? Это другой вопрос. Пока столько минут. Если тренер видит так, значит, нужно больше работать — будет больше минут. Конечно, в день игры никто не будет тебе объяснять, почему ты не в составе. Мы все в одной команде, друг за друга болеем и переживаем. Есть такой состав, то какие вопросы? У меня их лично нет. Команда идёт на первом месте пока что. У нас всё хорошо, всё получается, давай е просто порадуемся за «Спартак».
Готов быть джокером и выходить со скамейки? У тренера спросите. Сколько минут будет, столько и буду выкладываться. Буду стараться помочь команде», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 14 августа 2022
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