Промес оформлял дубль, Пустовойтова успокаивала Абаскаля. «Спартак» — «Сочи»: фото

14 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играл с «Сочи». Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.



На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру его команды в матче с «Сочи», который завершился со счётом 3:0.



«Таймы бывают разными, это футбол. У нас был план на игру — мы хотели дать «Сочи» мяч, чтобы они почувствовали, что завладевают мячом, чтобы у нас появилось свободное пространство. После мы постепенно стали владеть инициативой. Нам сегодня позволило победить грамотное чтение игры и моментов.



Победа никогда не бывает тренерской. У нас 30 человек. Это победа всей команды. «Сочи» очень хорошо играет, очень сильны в обороне в низком блоке. Они могли выбегать в опасные контратаки. Мы намеренно отдали им инициативу, чтобы использовать пространство», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.