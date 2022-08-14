Умяров: тяжёлый отрезок «Спартака» уже начался. Мы хотим побеждать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после игры с «Сочи», который завершился победой московского клуба со счётом 3:0, высказался о текущей игровой форме команды.
«Тяжёлый отрезок уже начался. «Сочи» — это достаточно тяжёлый соперник. Как оставить этот период? Продолжать работать и усердно тренироваться. Думаю, всё будет хорошо.
Мы — «Спартак». Мы в любом случае хотим побеждать. В прошлом сезоне все понимают, что этого не удалось сделать. Достаточно тяжёлые отрезки были: поражения и неудачные игры. Когда пятый тур, то весь чемпионат ещё впереди», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В следующем туре команда встретится с московским «Динамо». Матч пройдёт 20 августа, начало в 17:30 мск. «Сочи» остаётся на 5 месте турнирной таблицы. У команды в активе 9 набранных очков после пяти сыгранных туров. в следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало в 20:00 мск.
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