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Джикия рассказал о своём состоянии здоровья после игры с «Сочи»

Джикия рассказал о своём состоянии здоровья после игры с «Сочи»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём здоровье после проведённого матча против «Сочи», в котором московская команда выиграла со счётом 3:0.

«Со здоровьем всё нормально. Сегодня вышел в старте, отыграл 86 минут. Поэтому всё хорошо, всё позади. Замена по здоровью? Да нет, счёт был 3:0, я много пропустил, попросил замену, чтобы мало ли что на последних минутах не произошло.

Мы всегда разговариваем до начала сезона. Каждый что-то говорит. Это нормально. Каждый сезон хочется начать хорошо. Сейчас начали хорошо сезон, будем работать дальше», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби с московским «Динамо». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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