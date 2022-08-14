Джикия рассказал о своём состоянии здоровья после игры с «Сочи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём здоровье после проведённого матча против «Сочи», в котором московская команда выиграла со счётом 3:0.
«Со здоровьем всё нормально. Сегодня вышел в старте, отыграл 86 минут. Поэтому всё хорошо, всё позади. Замена по здоровью? Да нет, счёт был 3:0, я много пропустил, попросил замену, чтобы мало ли что на последних минутах не произошло.
Мы всегда разговариваем до начала сезона. Каждый что-то говорит. Это нормально. Каждый сезон хочется начать хорошо. Сейчас начали хорошо сезон, будем работать дальше», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби с московским «Динамо». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
- 14 августа 2022
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