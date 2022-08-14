Джикия: только рад, что Промес так играет. Огромный молодец!

Защитник «Спартак» Георгий Джикия после проведённого матча против «Сочи», в котором московская команда выиграла со счётом 3:0, поделился мнением о нападающем команды Квинси Промесе.



«Я, поверьте, только рад, что Промес забивает, отдаёт и так играет. Пусть продолжает в том же духе. Со своей стороны мы будем помогать ему. Квинси — огромный молодец», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В следующем туре команда встретится с московским «Динамо». Матч пройдёт 20 августа, начало в 17:30 мск. «Сочи» остаётся на 5 месте турнирной таблицы. У команды в активе 9 набранных очков после пяти сыгранных туров. в следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало в 20:00 мск.