Джикия — о судействе: я любитель воткнуться в кого-то. Но такую грань тяжело держать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался комментировать судейство после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).
«Судейство не комментирую, но я любитель воткнуться в кого-то. Хотел бы я такой уровень единоборств в будущем? Понятное дело, что тяжело держать эту грань, но сегодня всё прошло хорошо и спокойно
С «Сочи» у нас всегда тяжёлые игры, если смотреть историю. Сегодняшняя победа очень приятна. Очень приятно, что сыграли на ноль. Отдельная благодарность Селихову. Всегда приятно выигрывать, тем более на домашнем стадионе, тем более у таких принципиальных соперников», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.
- 14 августа 2022
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