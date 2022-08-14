«Челси» предложил «Эвертону» € 50 млн за полузащитника Гордона

Лондонский «Челси» сделал предложение «Эвертону» за полузащитника Энтони Гордона в размере € 50 млн. Об это сообщает журналист Evening Standart Низар Кинселла.



Ранее 21-й летний футболист был главной целью «Ньюкасла», но теперь на игрока нацелился и «Челси». Реакция ливерпульского клуба на предложение пока неизвестно. Есть сомнение, что главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард вряд ли захочет отпускать своего игрока. Также одним из игроков, которым интересуется «Челси», являет форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг.



В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Энтони Гордон провёл за «Эвертон» 35 матчей. На счету полузащитника четыре гола и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.