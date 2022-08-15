Удаление Ильи Кутепова в дебютной игре — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Торпедо»

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Газовик» «Оренбург» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играл с «Торпедо». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 1:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 31-й минуте с передачи Химми Марина открыл нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. Отметим, что на 48-й гости остались в меньшинстве: защитник Илья Кутепов, проводивший первый матч в составе «Торпедо», получил прямую красную карточку.



«Оренбург» набрал шесть очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Торпедо» с одним очком остаётся на предпоследней (15) позиции.



Обслуживала матч «Оренбург» — «Торпедо» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург).