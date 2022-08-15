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Дубль Промеса и дебютный гол Зиньковского — в видеообзоре матча «Спартак» — «Сочи»

Дубль Промеса и дебютный гол Зиньковского — в видеообзоре матча «Спартак» — «Сочи»
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Вчера, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играл с «Сочи». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.

Обслуживала матч судейская бригада во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Помогали ему Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).

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