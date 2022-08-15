«Никаких алфавитов и мест прошлого сезона». «Спартак» — о единоличном лидерстве в РПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам пяти туров. В стане красно-белых напомнили, что клуб занимает первую строчку единолично.

«Никаких алфавитов и мест прошлого сезона! Заканчиваем неделю единоличными лидерами чемпионата», — сказано в сообщении.

После 4-го тура «Спартак» и ЦСКА имели равное количество очков и дополнительных показателей. По одной версии армейцы находились выше лишь потому, что название их команды (ПФК ЦСКА) начинается на букву «п», располагающуюся в алфавите выше, чем «с».

Однако в регламенте чемпионата России прописано, что если команды не успели провести между собой очный матч, а их показатели равны, то выше будет располагаться тот клуб, который занял в прошлом сезоне позиции выше, чем у его соперника.