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Защитник «Реала» Алаба забил гол первым же касанием после выхода на замену

Защитник «Реала» Алаба забил гол первым же касанием после выхода на замену
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В матче 1-го тура испанской Примеры, где мадридский «Реала» гостил у «Альмерии», австрийский защитник «сливочных» Давид Алаба забил гол первым же касанием после выхода на замену.

Давид Алаба вышел на поле на 74-й минуте встречи, заменив французского защитника Ферлана Менди. На 75-й минуте Лука Модрич заработал опасный стандарт у ворот «Альмерии». Исполнить штрафной вышел Алаба, который первым же касанием в матче пробил точно по воротам. Этот гол позволил «Реалу» выйти вперёд в этой встрече.

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В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой». Игра состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Альмерия» 22 августа встретится с «Эльче» на их поле, матч начнётся в 21:00 мск.

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